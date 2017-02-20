ГКЗЭК РА пояснила причины подорожания бензина в Армении: поднялись закупочные цены

На розничном рынке бензина Армении с 27 января 2017 года наблюдалось повышение цен, в частности, отпускная цена на бензин марки “Регуляр” поднялась на 10 драмов, а спустя некоторое время – еще на 20 драмов. В итоге 1 литр бензина данной марки подорожал на 30 драмов, составив 360, вместо прежних 330 драмов. На основании вышесказанного Государсрвенная комиссия по защите экономической конкуренции Армении (ГКЗЭК) провела исследование в сфере оборота бензина.

Как сообщила «Арменпресс» советник председателя ГКЗЭК Гаяне Саакян, в рамках исследования Комиссия письменно обратилась в Комитет по госдоходам РА и к двум доминирующим хозяйствующим субъектам, занятым в данной сфере – ООО «Флеш” и ООО “ Си-Пи-Эс Ойл Корпорейшн”, а также к ЗАО “Макс Петрол”. Параллельно комиссия изучила и динамику отпусных цен на бензин на мировом рынке. Из анализа полученной информации выяснилось, что вышеупомянутые компании в основном приобретают бензин у компаний “Роснефть” и “Лукойл”.

После изучения информации выяснилось, что цены на поставляемый бензин с сентября 2016 года по январь 2017 года снизились до 118 долларов за тонну или на 57 230 драмов. В результате розничная цена 1 литра бензина “Регуляр” с 380 понизилась до 330 драмов (на 50 драмов). Данная информация свидетельствует о том, что с января 2017 года закупочная цена 1 тонны бензина поднялась до 136 долларов или на 65 960 драмов, по сравнению с декабрем 2016 года, практически сравнявшись с показателем цен сентября предыдущего года.

Вследствие повышения закупочной цены на бензин со стороны действующих в стране компаний-поставщиков отпускная цена поднялась на 30 драмов, составив 360 драмов в расчете на 1 литр.

Комиссия также изучила опубликованные в издании Bloomberg экспортные цены на бензин, в результате выяснилось, что стоимость 1 тонны бензина экспортируемой из Болгарии и Румынии в феврале 2017 года подорожала примерно на 74 доллара, по сравнению с сентябрем 2016 года. ГКЗЭК изучила и динамику цен на бензин в соседних странах, выяснив, что на безозаправочных станциях компании “Лукойл” в Грузии розничная цена 1 литра бензина в 2017 году составляет 1,72 лари, против 1,3 – в сентябре 2016 года. То есть, стоимость бензина поднялась на 32%.