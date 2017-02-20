Заруи Постанджян прекращает свое членство в партии «Наследие»

Депутат НС Армении Заруи Постанджян заявила о том, что прекращает свое членство в партии «Наследие». Как передает «Арменпресс», об этом она пишет на своей странице в Facebook.

«Уважаемые члены партии «Наследие», очевидно, что партия «Наследие» в принципиальном, идеологическом и программном смысле свернула с пути, провозглашенного и пройденного до сих пор ею. Это привело к отказу от провозглашенных принципов, идеологии и программ. Это стало несовместимо с моими возможностями вести политическую деятельность, будучи членом партии «Наследие». Сообщаю, что прекращаю свое членство в партии «Наследие». В то же время, я высоко оцениваю наш совместный путь, пройденный в течение десятилетия»,- сказано в ее заявлении.

Партия «Наследие» приняла решение участвовать в парламентских выборах в составе блока, чему Заруи Постанджян была против изначально. Об этом она высказывалась на нескольких заседаниях правления партии, высказываясь либо за участие в выборах только своей партией, либо за отказ в участии в выборах. Пария «Наследие» вошла в состав блока «Оганян-Раффи-Осканян», и это стало причиной выхода Заруи Постанджян из рядов партии.