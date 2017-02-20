Кандидат в президенты Эквадора Морено спел перед своими сторонниками

Кандидат в президенты Эквадора от правящего левого блока "Альянс Страна" ("Альянс ПАИС"), бывший вице-президент Ленин Морено в воскресенье вечером исполнил перед своими сторонниками несколько музыкальных композиций, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Появившись на сцене, установленной на одном из проспектов в Кито, он сказал, что верит в свою победу в первом туре, а затем взял в руки микрофон и под аккомпанемент фортепиано спел несколько песен, написанных испанскими композиторами Жоаном Мануэлем Серратом и Хосе Луисом Арментеросом.

С 1998 года Морено передвигается на инвалидном кресле из-за ранения, полученного при попытке ограбления.

По предварительным данным, полученным после обработки 73,6% бюллетеней, Морено заручился поддержкой 38,7% избирателей. Его основной соперник, представитель правоцентристского Движения CREO Гильермо Лассо, согласно этим данным, получил 28,83% голосов.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов или более 40% голосов при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%.

ФОТО: REUTERS/Mariana Bazo



