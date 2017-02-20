ООН: около 60 тыс. иракцев вернулись в места своего проживания в районе Мосула

Около 60 тыс. иракцев, ставших вынужденными переселенцами вследствие продолжающихся более трех месяцев боев в районе Мосула, вернулись в места своего проживания. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"С начала боев 17 октября 2016 года более 217 тыс. человек из восточной части Мосула стали перемещенными лицами, 57 тыс. вернулись затем в районы (своего проживания). По меньшей мере 550 тыс. гражданских лиц находились в своих домах во время боев",- говорится в сообщении.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь людям", - заявила координатор гуманитарной помощи ООН в Ираке Лиз Гранде, отметив, что ежедневно гуманитарные организации завозят в освобожденные от боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) районы 2,3 млн литров воды.

Гранде обратила внимание на нехватку средств на гуманитарную операцию в Ираке, где в помощи нуждаются миллионы людей.