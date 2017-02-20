Азербайджанская сторона стреляла на линии соприкосновения около 550 раз

Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 55 раз, более 550 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО НКР. В сообщении сказано: «По оперативным данным АО НКР, в ночь с 19-го на 20-е февраля азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 55 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 550 раз стреляла в сторону армянских позиций. Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи».