И.о. президента Южной Кореи: Пхеньян должен соразмерно заплатить за смерть Ким Чен Нама

Международному сообществу следует заставить КНДР заплатить соразмерную цену за смерть Ким Чен Нама. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом на заседании Совета национальной безопасности Республики Корея заявил исполняющий обязанности президента Хван Гё Ан.

"Необходимо усилить сотрудничество с международным сообществом, чтобы заставить Северную Корею заплатить соразмерную цену", - сказал он, отметив, что отдал распоряжение профильным ведомствам активизировать контакты со всеми заинтересованными странами.

Официальная причина смерти Ким Чен Нама, приходящегося старшим братом лидеру КНДР Ким Чен Ыну, до сих пор не оглашена. Полиция Малайзии подчеркивает, что для получения результатов токсикологической экспертизы может потребоваться определенное время. К настоящему моменту полиция задержала уже четырех человек, включая двух девушек, которые попали в объективы камер видеонаблюдения в аэропорту Куала-Лумпура в момент нападения на Ким Чен Нама.

AP Photo/Ahn Young-joon