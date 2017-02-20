Тегеран и Пхеньян выступили за развитие экономического партнерства

Иран и КНДР высказались за активизацию двустороннего взаимодействия, в том числе в области экономики. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило иранское информационное агентство ICANA по итогам встречи спикера меджлиса (парламента) Исламской Республики Али Лариджани и прибывшего в Тегеран с визитом председателя Верховного народного собрания (парламента) КНДР Цой Тхэ Бока.

"КНДР выступает за укрепление экономических связей с Ираном", - приводит ИКАНА слова Цой Тхэ Бока. Он высоко оценил достижения Тегерана в укреплении обороноспособности. Руководители парламентов двух стран также "осудили вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела независимых государств".

По данным северокорейского информационного агентства ЦТАК, парламентская делегация КНДР участвует в проходящей в Иране международной конференции по Палестине.

Между Тегераном и Пхеньяном действует соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Оно предусматривает взаимодействие в области биотехнологий, возобновляемых источников энергии, устойчивого развития сельского хозяйства и пищевых технологий.







