Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 20-го февраля в Масисе и Арташате на дорогах туман, видимость 15-20 м.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты. Благодаря очистным работам дорожных строителей, открылась дорога Берд-Чамбарак.