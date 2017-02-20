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Открылась дорога Берд-Чамбарак


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 20-го февраля  в Масисе и Арташате на дорогах туман, видимость 15-20 м.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные  и республиканские дороги на территории Армении открыты. Благодаря очистным работам дорожных строителей, открылась дорога Берд-Чамбарак.



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