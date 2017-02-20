В Женеве начинается подготовка к переговорам по Сирии0

Представители сирийского правительства и оппозиции начнут съезжаться в Женеву, где в понедельник стартуют консультации в преддверии очередного раунда переговоров при посредничестве ООН, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Официально межсирийские переговоры открываются лишь 23 февраля, обычно на раунд закладываются две недели, но его длительность и результативность станет ясна на месте. До переговорной сессии беседы с представителями сторон конфликта проведет спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

При этом до сих пор не прояснилась ситуация с делегацией от оппозиции: сколько человек будет в ее составе и какова квота каждого из движений.