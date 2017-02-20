На дорогах Сюника - местами гололед

МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:00 20-го февраля на территории Армении имеются труднопроходимые дороги. Труднопроходима дорога Сотк-Карвачар.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на дорогах Сюника и на поворотах Тигранашена - местами гололед.

В НКР закрыты дороги в Мехмана и Кейсаване, на дорогах - местами гололед. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта при условии применения цепей.