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В НКР началось голосование на конституционном референдуме


В НКР началось голосование на конституционном референдуме. Как передает «Арменпресс», утром в 8:00 20-го февраля  открылись избирательные участки, один из них – в Ереване, в постпредстве НКР, один - в ИТУ «Шуши». На участие в референдуме имеют право 102. 757 человек.

На избирательных участках будут работать  2.222 членов избирательных комиссий, 68% из них – беспартийные. За выборами будут наблюдать 104 международных наблюдателя из 30 стран,  103 местных наблюдателя, представители более 80 СМИ. Избирательные участки закроются в 20:00.



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