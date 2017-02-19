Атлет Левон Агасян победил в турнире Ольги Рыбаковой

Участник XXXI Летних Олимпийских игр Левон Агасян победил в международном в турнире имени Ольги Рыбаковой.

Как передает Арменпресс, с результатом 16.59 Левон Агасян обошел соперников и стал первым. Второе и третье места заняли казахстанские спортсмены.

В турнире участвовали 9 спортсменов.