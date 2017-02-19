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Атлет Левон Агасян победил в турнире Ольги Рыбаковой


Участник  XXXI Летних Олимпийских игр Левон Агасян победил в  международном   в турнире имени Ольги Рыбаковой.

Как  передает Арменпресс, с результатом 16.59 Левон Агасян обошел соперников  и стал первым. Второе  и третье  места  заняли казахстанские  спортсмены.

В турнире  участвовали 9 спортсменов.



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