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Футбольная команда Армении М16 победила команду Андорры


Завершилась встреча  третьего тура Первенства развития УЕФА между сборными командами /до 16 лет/ Армении и Андорры.

Как  передает Арменпресс, основное  время завершилось со счетом 1:1. С нашей  стороны автором гола  стал Арман Казарян. После  серии 11-метровых со счетом 4:2 победила  команда Армении.

Состав команды Армении: 12 – Арутюн Мелконян, 3 – Артак  Асатрян, 4 - Арман Казарян /к./, 5 - Генрих Амбарцумян, 6 – Гарик  Карапетян, 7 – Сергей  Мкртчян, 10 – Жирайр Шадоян, 11 – Григор Ованисян, 15 – Карен Мурадян, 16 – Арсен Гюламбарян, 17 – Греник Петросян.



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