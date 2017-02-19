Футбольная команда Армении М16 победила команду Андорры

Завершилась встреча третьего тура Первенства развития УЕФА между сборными командами /до 16 лет/ Армении и Андорры.

Как передает Арменпресс, основное время завершилось со счетом 1:1. С нашей стороны автором гола стал Арман Казарян. После серии 11-метровых со счетом 4:2 победила команда Армении.

Состав команды Армении: 12 – Арутюн Мелконян, 3 – Артак Асатрян, 4 - Арман Казарян /к./, 5 - Генрих Амбарцумян, 6 – Гарик Карапетян, 7 – Сергей Мкртчян, 10 – Жирайр Шадоян, 11 – Григор Ованисян, 15 – Карен Мурадян, 16 – Арсен Гюламбарян, 17 – Греник Петросян.