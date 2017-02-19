Время в Ереване: 11:07:36,   19 Февраль

Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта


Согласно  информации департамента инфраструктур и территориального развития   ЧС МВД Грузии, по положению на 15:00 часов  19 февраля,  дорога Степанцминда-Ларс открыта  для  всех типов  автомашин – при условии применения цепей.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий  РА.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации