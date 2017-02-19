Дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта

Согласно информации департамента инфраструктур и территориального развития ЧС МВД Грузии, по положению на 15:00 часов 19 февраля, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомашин – при условии применения цепей.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА.