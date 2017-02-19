Боливийские парламентарии будут наблюдать за ходом референдума по Конституции Арцаха

Спикер НС Арцаха Ашот Гулян 18 февраля принял делегацию Палаты депутатов Боливии, прибывшую в НКР с наблюдательской миссией – Алисию Канки, Нелли Ленси, Марио Мита, представителя аппарата парламента Сандру Кирос.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы НС НКР, Ашот Гулян отметил, что впервые принимает в НС делегацию Боливии, выразив признательность, что в этот важный для политики Арцаха день они проделали столь длинный путь, чтобы представить миру весь ход референдума.

Депутат Алисия Канки Кондори провела параллели в истории Нагорного Карабаха и Боливии, отметив сильную волю народа Арцаха в приверженности демократическим ценностям, яркое свидетельство чему – новая Конституция.

“Мы также боремся за демократические принципы и, на мой взгляд, большая честь находиться сегодня здесь и стать частью этого исторического события”, - сказала она.

Марио Мита от имени спикера Палаты депутатов и боливийского народа выразил уверенность, что конституционные преобразования в НКР увенчаются успехом, добавив, что опыт Арцаха представляет для них большой интерес.

По просьбе гостей Ашот Гулян представил гостям предысторию конституционных реформ и ответил на многочисленные вопросы.

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