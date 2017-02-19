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Боливийские парламентарии будут наблюдать за ходом референдума по Конституции Арцаха


Спикер НС  Арцаха Ашот Гулян 18 февраля  принял делегацию Палаты депутатов Боливии, прибывшую в НКР с наблюдательской миссией – Алисию Канки, Нелли Ленси, Марио Мита, представителя аппарата  парламента  Сандру Кирос.

Как  сообщили Арменпресс из пресс-службы  НС НКР, Ашот Гулян отметил, что впервые  принимает в НС  делегацию Боливии, выразив  признательность, что в этот важный для  политики Арцаха день они проделали столь длинный  путь, чтобы представить миру весь ход референдума.  

Депутат Алисия Канки Кондори провела  параллели в истории Нагорного Карабаха и Боливии, отметив сильную волю народа Арцаха в приверженности демократическим  ценностям, яркое  свидетельство чему – новая Конституция.

“Мы  также  боремся за демократические принципы и, на мой взгляд, большая честь находиться сегодня здесь и стать частью этого исторического события”, - сказала она.

Марио Мита  от имени спикера Палаты депутатов и боливийского народа выразил уверенность, что конституционные преобразования  в  НКР увенчаются  успехом, добавив, что опыт Арцаха представляет для  них большой  интерес.

По просьбе  гостей Ашот Гулян представил гостям предысторию конституционных реформ и ответил на многочисленные вопросы.

 

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