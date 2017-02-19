Левон Аронян черными поделили очко с Евгением Томашевским – Гран При

Как передает Арменпресс, в первом туре Левон Аронян черными поделили очко с Евгением Томашевским. Партия завершилась на 22-м ходу. Турнир Гран При с победой начали Вашье Лаграв, Майкл Адамс и Ричард Раппорт. Они одержали победу над соперниками: соответственно Ли Чао, Салемом Салехом и Дином Лиженом. Остальные партии тура закончились вничью.

Во втором туре Левон Аронян сыграет белыми с Майклом Адамсом.