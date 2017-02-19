Время в Ереване: 11:07:36,   19 Февраль

Левон Аронян черными поделили очко с Евгением Томашевским – Гран При


Как  передает Арменпресс, в первом туре Левон Аронян черными поделили очко с Евгением Томашевским. Партия  завершилась на 22-м ходу. Турнир Гран При с победой  начали Вашье  Лаграв, Майкл Адамс и Ричард Раппорт. Они одержали победу  над соперниками: соответственно Ли Чао, Салемом Салехом и Дином Лиженом. Остальные партии тура  закончились вничью.

Во втором туре  Левон Аронян сыграет белыми с Майклом Адамсом.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации