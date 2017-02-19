Глава МИД НКР обсудил с международными наблюдателями вопросы внешней политики Арцаха

18 февраля министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян принял прибывшую в Арцах с наблюдательной миссией делегацию из США, в состав которой входили член административного округа Фресно штата Калифорния Андреас Боргеас, ответственной за проведение выборов округа Санта Круз штата Калифорния Гейл Пелерин и директор исследовательского центра управления выборами Калифорнийского университета Беркли Карин Мак Дональд.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, в тот же день Карен Мирзоян принял также руководителя группы дружбы Евросоюз-Армения Элени Теохарус и директора главного офиса политической партии Кипра «Движение Солидарности» Яниса Селинопулоса.

На встречах был обсужден ряд вопросов внешнеполитической повестки Республики Арцах.

Был затронут также проект новой Конституции НКР в контексте укрепления демократических ценностей и дальнейшего развития государственности Арцаха.