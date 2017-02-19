Время в Ереване: 11:07:36,   19 Февраль

Глава МИД НКР обсудил с международными наблюдателями вопросы внешней политики Арцаха


18 февраля министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян принял прибывшую в Арцах с наблюдательной миссией делегацию из США, в состав которой входили член административного округа Фресно штата Калифорния Андреас Боргеас, ответственной за проведение выборов округа Санта Круз штата Калифорния Гейл Пелерин и директор исследовательского центра  управления выборами Калифорнийского университета  Беркли Карин Мак Дональд.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе  МИД НКР, в тот же день Карен Мирзоян принял также руководителя группы дружбы Евросоюз-Армения Элени Теохарус и директора главного офиса политической партии Кипра «Движение Солидарности»  Яниса  Селинопулоса.

На встречах был обсужден ряд вопросов внешнеполитической повестки Республики Арцах.

Был затронут также проект новой Конституции НКР в контексте укрепления демократических ценностей и дальнейшего развития государственности Арцаха.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации