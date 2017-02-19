Ереванский футбольный клуб “Алашкерт” в рамках американских учебно-спортивных сборов провел очередную товарищескую встречу.

Как передает Арменпресс, соперником “Алашкерта” была команда “Лос-Анджелес Галакси”. В этой игре, состоявшейся на стадионе “Уэст Монт Колледж”, ереванский “Алашкерт” уступил “Лос-Анджелес Галакси” со счетом 2:0. Авторами голов стали Джованни дос Сантос и Мак Бин.

Следующим соперником “Алашкерта” будет “Вентура Фьюшн”. Встреча состоится 20 февраля.