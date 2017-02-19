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“Алашкерт” уступил “Лос-Анджелес Галакси”


Ереванский футбольный клуб “Алашкерт” в рамках американских учебно-спортивных сборов провел очередную товарищескую встречу.

Как передает Арменпресс, соперником “Алашкерта” была  команда “Лос-Анджелес Галакси”. В этой  игре, состоявшейся на стадионе “Уэст Монт Колледж”, ереванский “Алашкерт” уступил “Лос-Анджелес Галакси” со счетом 2:0. Авторами голов  стали Джованни дос Сантос и Мак Бин.

Следующим соперником “Алашкерта” будет “Вентура Фьюшн”. Встреча  состоится 20 февраля.

 



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