“Алашкерт” уступил “Лос-Анджелес Галакси”
Ереванский футбольный клуб “Алашкерт” в рамках американских учебно-спортивных сборов провел очередную товарищескую встречу.
Как передает Арменпресс, соперником “Алашкерта” была команда “Лос-Анджелес Галакси”. В этой игре, состоявшейся на стадионе “Уэст Монт Колледж”, ереванский “Алашкерт” уступил “Лос-Анджелес Галакси” со счетом 2:0. Авторами голов стали Джованни дос Сантос и Мак Бин.
Следующим соперником “Алашкерта” будет “Вентура Фьюшн”. Встреча состоится 20 февраля.
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