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Азербайджан применил гранатомет СПГ-9


В  ночь на 19 февраля на линии соприкосновения  карабахских и азербайджанских противоборствующих сил Азербайджан  нарушил режим прекращения огня  35   раз. В сторону армянских позиций произведено более 300 выстрелов, в северном направлении Азербайджан  применил гранатомет СПГ-9  (1 сн.).

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе НКР, в информации которого говорится: “ В  ночь на 19 февраля на линии соприкосновения  карабахских и азербайджанских противоборствующих сил Азербайджан  нарушил режим прекращения огня  35  раз стрельбой из стрелковых орудий  разных калибров. В сторону армянских позиций произведено более 300 выстрелов. В  северном направлении Азербайджан  применил гранатомет СПГ-9  (1 сн.).

Передовые  силы Армии обороны  уверенно  контролируют линию соприкосновения по всей ее протяженности и продолжают нести боевую вахту”.



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