В ночь на 19 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил Азербайджан нарушил режим прекращения огня 35 раз. В сторону армянских позиций произведено более 300 выстрелов, в северном направлении Азербайджан применил гранатомет СПГ-9 (1 сн.).

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе НКР, в информации которого говорится: “ В ночь на 19 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил Азербайджан нарушил режим прекращения огня 35 раз стрельбой из стрелковых орудий разных калибров. В сторону армянских позиций произведено более 300 выстрелов. В северном направлении Азербайджан применил гранатомет СПГ-9 (1 сн.).

Передовые силы Армии обороны уверенно контролируют линию соприкосновения по всей ее протяженности и продолжают нести боевую вахту”.