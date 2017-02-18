Более 11 тысяч билетов продано в течении первых трех дней от начала продаж билетов на песенный конкурс "Евровидение-2017", который состоится в мае в украинской столице. Об этом сообщает официальный сервис по продаже билетов на "Евровидение" "Concert.ua".

"На сегодняшний день прорабатываются квоты и заявки на билеты от делегаций, спонсоров, посольств стран-участниц, партнеров конкурса. Сейчас определяется остаток билетов. Информацию об этом будет опубликовано после 21 февраля на сайте "Евровидения" и на страницах мероприятия в Facebook, - говорится в сообщении.

Всего выпущено 70 тысяч билетов. Ранее представитель "Concert.ua" сообщил корреспонденту ТАСС, что самые дешевые стоят €8 (дают возможность посетить репетицию), самые дорогие - €500 (на финальное шоу в VIP-зону). Самый дешевый билет на финал, исходя из информации "Concert.ua", стоит 1999 гривен (€70). Как заверил заместитель генерального директора организатора конкурса - Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НТКУ) - Павел Грицак, цена билетов является доступной "для всех слоев населения - от влюбленных студентов до состоятельных людей".

На "черном" рынке билеты в 3-5 раз дороже.

Тем временем стоимость билетов на "Евровидение" на черном рынке достигает уже 40 тысяч гривен (€1403 по текущему курсу). Об этом сообщил директор официального сервиса по продаже билетов на "Евровидение" "Concert.ua" Дмитрий Чинь. "Интернет уже пестрит предложениями билетов по цене, превышающей первоначальную в 3-5 раз", - отметил он. На сайтах частных объявлений билеты на первый полуфинал, который состоится 9 мая, можно прибрести от 8 тысяч гривен (€281) в фан-зоне до 40 тысяч гривен на трибуне, ближе к сцене. Самые дорогие билеты на финал - минимальная стоимость составляет 9,5 тысяч гривен (€333).

Полуфиналы "Евровидения" пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал - 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр (МВЦ).

В финале "Евровидения-2016", который прошел 14 мая в столице Швеции, победила украинская исполнительница Джамала с песней "1944", таким образом, Киев получил право принимать конкурс в этом году. Второе место тогда заняла певица из Австралии Дэми Им, третье - Сергей Лазарев, представлявший Россию, сообщает Арменпресс, со ссылкой на Тасс.