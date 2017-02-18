Лавров: судя по некоторым заявлениям в Мюнхене, холодная война так и не окончилась

Если судить по некоторым заявлениям на Мюнхенской конференции, "холодная война" так и не окончилась. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Россия и Запад согласны, что урегулирование на Украине должно достигаться в прямом диалоге Киева с Донецком и Луганском, отметил глава МИД РФ. Киев должен встать на путь выполнения Минских соглашений, альтернативы нет, добавил он.





