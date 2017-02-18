Глава МИД Франции: в Женеве надо обсудить переход власти в Сирии

Переход власти в Сирии должен обсуждаться на межсирийских переговорах, которые, как ожидается, возобновятся в Женеве 23 февраля, заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.

"Этот переход должен быть в центре внимания, когда мы соберемся в Женеве на следующей неделе под эгидой ООН", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Старт межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве запланирован на 23 февраля. В этих дискуссиях ожидается участие как представителей сирийских властей, так и различных оппозиционных фракций.