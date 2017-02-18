Красный крест обеспокоен ситуацией с беженцами на границе Сирии и Иордании

Ситуация с беженцами на границе Сирии с Иорданией беспокоит Международный комитет Красного креста (МККК). Как передает Арменпресс, об этом рассказал в интервью РИА Новости глава МККК Петер Маурер.

Красный крест в январе посетил лагерь Заатари вблизи северной границы Иордании, где проживают бежавшие от войны жители Сирии.

"Нас беспокоит ситуация с сирийскими просителями убежища на границе между Сирией и Иорданией. Важно напомнить странам их обязанность уважать недопустимость принудительного возвращения", - сказал Маурер.

Директор организации добавил, что условия в лагерях оставляют желать лучшего — многие из них переполнены, и для удовлетворения базовых потребностей беженцев не хватает местных ресурсов.

По словам Маурера, сейчас в соседних с Сирией небольших странах, включая Иорданию и Ливан, находятся более 4 миллионов сирийцев.