Алиев на может увеличить возраст государства Азербайджан, впервые появившегося на карте мира 99 лет назад – Шаварш Кочарян

Президент Азербайджана упоминает то, чего не было, говорит о том, чего нет, и претендует на то, чего не будет. Так сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян, по просьбе Арменпресс комментируя заявления президента Азербайджана во время интервью телеканалу «Аль-Джази́ра».

“Президент Азербайджана в своем амплуа: упоминает то, чего не было, говорит о том, чего нет, и претендует на то, чего не будет. Этим возраст государства Азербайджан, впервые появившегося на карте мира 99 лет назад, никоим образом не увеличится”, - ответил Шаварш Кочарян.