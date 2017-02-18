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Алиев на может увеличить возраст государства Азербайджан, впервые появившегося на карте мира 99 лет назад – Шаварш Кочарян


Президент Азербайджана упоминает то, чего не было, говорит о том, чего нет, и претендует на то, чего не будет. Так сказал замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян, по просьбе  Арменпресс комментируя  заявления президента Азербайджана во время интервью телеканалу «Аль-Джази́ра».

“Президент Азербайджана в своем амплуа: упоминает то, чего не было, говорит о том, чего нет, и претендует на то, чего не будет. Этим возраст государства Азербайджан, впервые появившегося на карте мира 99 лет назад, никоим образом не увеличится”, - ответил Шаварш Кочарян.



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