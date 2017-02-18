В Пулково обнаружили две немецкие гранаты времен войны в одной из посылок

В санкт-петербургском аэропорту Пулково взрывотехники обнаружили в одной из посылок две немецкие гранаты времен Великой Отечественной войны. Как передает Арменпресс со ссылкой на «Интерфакс», отмечается, что взрывотехники ОМОНа обследовали посылку, после чего выяснилось, что гранаты немецкого производства М-24 («яйцо») и М-39 («колотушка») находились в деактивированном состоянии.

«Корпуса гранат находились в состоянии коррозии, сохраняя оригинальность находки, и, вероятней всего, готовились к продаже. Взрывчатых веществ не обнаружено. Эвакуация пассажиров аэропорта не проводилась», - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Петербургу.