Военнослужащий получил смертельное ранение от прикрепленного к нему пулемета – обстоятельства выясняются

В Следственном отделе второго гарнизона ведется следствие по выяснению обстоятельств полученного смертельного пулевого ранения, в результате чего погиб срочный военнослужащий Лерник Александрович Осян.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-департаменте Следственного комитета РА.

Срочный военнослужащий, рядовой Лерник Александрович Осян обнаружен 18 февраля примерно в 11.45 часов, на оборонительной позиции воинской части N с пулевым ранением в лобной части головы.

По предварительным данным, Осян получил смертельное ранение от прикрепленного к нему пулемета.

Предприняты необходимые следственные мероприятия для всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств случившегося.