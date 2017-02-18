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Военнослужащий получил смертельное ранение от прикрепленного к нему пулемета – обстоятельства выясняются


В Следственном отделе второго гарнизона ведется следствие по выяснению обстоятельств полученного смертельного пулевого  ранения, в результате чего погиб срочный военнослужащий Лерник  Александрович  Осян.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-департаменте Следственного комитета  РА. 

Срочный  военнослужащий, рядовой  Лерник  Александрович  Осян обнаружен 18 февраля примерно в 11.45 часов, на оборонительной  позиции  воинской части N с пулевым ранением в лобной части головы.

По предварительным данным,  Осян получил смертельное ранение от прикрепленного к нему пулемета.

Предприняты  необходимые  следственные мероприятия для  всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств случившегося.

 



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