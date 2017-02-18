Время в Ереване: 11:07:36,   18 Февраль

Эдвард Налбандян с комиссаром ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства


Министр ИД Армении Эдвард Налбандян, находящийся в Мюнхене с рабочим визитом,  18 февраля  встретился с  комиссаром ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрисом Аврамопулосом.

Собеседники обсудили ход переговоров по новому рамочному соглашению Армения-Евросоюз.   

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Эдвард Налбандян и Димитрис Аврамопулос отметили успешное осуществление вступившего три года назад соглашения между Арменией и ЕС об упрощении льготного визового режима и реадмиссии.

Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с началом диалога Армения-Евросоюз  по либерализации въезда в ЕС.  

По окончании визита в Мюнхен Эдвард Налбандян отбыл в  Ереван.



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