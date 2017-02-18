Эдвард Налбандян с комиссаром ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства
Министр ИД Армении Эдвард Налбандян, находящийся в Мюнхене с рабочим визитом, 18 февраля встретился с комиссаром ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрисом Аврамопулосом.
Собеседники обсудили ход переговоров по новому рамочному соглашению Армения-Евросоюз.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Эдвард Налбандян и Димитрис Аврамопулос отметили успешное осуществление вступившего три года назад соглашения между Арменией и ЕС об упрощении льготного визового режима и реадмиссии.
Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с началом диалога Армения-Евросоюз по либерализации въезда в ЕС.
По окончании визита в Мюнхен Эдвард Налбандян отбыл в Ереван.