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Статус Арцаха определил референдум независимости - Шаварш Кочарян


Предстоящий  конституционный референдум не решит статуса НКР. Как  передает Арменпресс, так  написал в Twitter  замминистра ИД РА  Шаварш Кочарян.

“Конституционный референдум не решит статуса НКР. Статус Арцаха определил референдум независимости, а конституционный  референдум – его продолжение”, - отметил Кочарян.  

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Ричард Хогланд (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик после встречи в  Мюнхене с главами МИД Армении и Азербайджана Эдвардом Налбандяном и Эльмаром  Мамедъяровым заявили, что не примут результатов назначенного на 20 февраля 2017г. референдума по проекту новой конституции как фактора, влияющего на правовой  статус  Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Сопредседатели также подчеркнули, что результаты референдума ни в коей мере не предрешают окончательный статус НКР или исход текущих переговоров по карабахскому урегулированию.



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