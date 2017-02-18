Статус Арцаха определил референдум независимости - Шаварш Кочарян

Предстоящий конституционный референдум не решит статуса НКР. Как передает Арменпресс, так написал в Twitter замминистра ИД РА Шаварш Кочарян.

“Конституционный референдум не решит статуса НКР. Статус Арцаха определил референдум независимости, а конституционный референдум – его продолжение”, - отметил Кочарян.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Ричард Хогланд (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик после встречи в Мюнхене с главами МИД Армении и Азербайджана Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедъяровым заявили, что не примут результатов назначенного на 20 февраля 2017г. референдума по проекту новой конституции как фактора, влияющего на правовой статус Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Сопредседатели также подчеркнули, что результаты референдума ни в коей мере не предрешают окончательный статус НКР или исход текущих переговоров по карабахскому урегулированию.