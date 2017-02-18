Время в Ереване: 11:07:36,   18 Февраль

СДЕ будет поддерживать РПА


Союз добровольцев Еркрапа будет поддерживать Республиканскую партию и инициативы президента  Сержа Саргсяна.

Так было  заявлено на состоявшемся 18  февраля  XI съезде Союза добровольцев Еркрапа.  В ходе  встречи с журналистами после  съезда представители СМИ поинтересовались в председателя  правления СДЕ генерала Манвела Григоряна, в чем будет состоять эта  поддержка. Генерал ответил, что сотрудничество с РПА  не секрет, оно имеет давнюю историю.  

“Еще с 1990 года добровольцы сотрудничают с республиканцами. Первый глава СДЕ  Ашот Навасардян  был еркрапа. Следующий, Вазген Саркисян, тоже. Так  что наше  сотрудничество не  случайно”, - сказал Манвел Григорян.

Он сообщил, что в рейтинговом списке 8 членов  СДЕ. “Что касается меня, то мое  имя включено в  список по инициативе  президента Сержа Саргсяна”, - сказал он.

Генерал Сейран Сароян тоже  прокомментировал список. “Если народ не  изберет – не проблема. В моем избирательном участке выдвинут Аракел Мовсесян – мой друг, но мы  не  соперники. За кого народ проголосует, того и направим в  Национальное  собрание”, - сказал Сароян.

Журналисты  поинтересовались также, почему  в  состав правления не переизбраны  Ишхан Закарян, Артур Агабекян. “Им было послано приглашение. Почему  они  не приехали – спросите  у  них. Они сами решили не  участвовать”, - сказал Манвел Григорян.



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