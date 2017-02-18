СДЕ будет поддерживать РПА

Союз добровольцев Еркрапа будет поддерживать Республиканскую партию и инициативы президента Сержа Саргсяна.

Так было заявлено на состоявшемся 18 февраля XI съезде Союза добровольцев Еркрапа. В ходе встречи с журналистами после съезда представители СМИ поинтересовались в председателя правления СДЕ генерала Манвела Григоряна, в чем будет состоять эта поддержка. Генерал ответил, что сотрудничество с РПА не секрет, оно имеет давнюю историю.

“Еще с 1990 года добровольцы сотрудничают с республиканцами. Первый глава СДЕ Ашот Навасардян был еркрапа. Следующий, Вазген Саркисян, тоже. Так что наше сотрудничество не случайно”, - сказал Манвел Григорян.

Он сообщил, что в рейтинговом списке 8 членов СДЕ. “Что касается меня, то мое имя включено в список по инициативе президента Сержа Саргсяна”, - сказал он.

Генерал Сейран Сароян тоже прокомментировал список. “Если народ не изберет – не проблема. В моем избирательном участке выдвинут Аракел Мовсесян – мой друг, но мы не соперники. За кого народ проголосует, того и направим в Национальное собрание”, - сказал Сароян.

Журналисты поинтересовались также, почему в состав правления не переизбраны Ишхан Закарян, Артур Агабекян. “Им было послано приглашение. Почему они не приехали – спросите у них. Они сами решили не участвовать”, - сказал Манвел Григорян.