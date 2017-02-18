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Трамп назвал CNN, NBC и The New York Times врагами народа


Президент США Дональд Трамп назвал ряд ведущих американских СМИ врагами народа из-за публикации ложных новостей.

"СМИ, распространяющие фальшивые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN), — это не мои враги, это враги американского народа!" - написал Трамп в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.



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