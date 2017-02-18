Трамп назвал CNN, NBC и The New York Times врагами народа
Президент США Дональд Трамп назвал ряд ведущих американских СМИ врагами народа из-за публикации ложных новостей.
"СМИ, распространяющие фальшивые новости (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN), — это не мои враги, это враги американского народа!" - написал Трамп в Twitter, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 февраля 2017 г.
09:48, 17.02.2017
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Предстоящие новости: 17.02.2017
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- 12:50 На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
- 12:46 Голос команды РПА зазвучит громко – Серж Саргсян
- 12:34 Эдвард Налбандян и генсек ЛАГ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
- 12:20 Из Африки к Армении приближаются теплые воздушные потоки
- 12:19 Нетаньяху пригласил Трампа в Израиль
- 12:14 В Гегаркуникской области зарегистрировано землетрясение силой 3-4 балла
- 12:11 Телефон Гитлера выставлен на аукцион в Мэриленде
- 11:55 Серж Саргсян присутствовал на открытии XI съезда СДЕ
- 11:21 Ночью температура воздуха в Армении достигла -30 градусов
- 11:13 В восточном направлении линии соприкосновения Азербайджан применил 60- миллиметровый миномет
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- 17.02-19:04 Экспорт из Армении в страны ЕАЭС увеличился на 53%
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