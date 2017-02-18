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В Арцахе погиб срочный военнослужащий


18 февраля примерно в 11.45 часов, на оборонительной  позиции в одной из воинских частей в южном направлении Армии обороны Арцаха, при невыясненных обстоятельствах в результате полученного смертельного пулевого  ранения погиб срочный военнослужащий Лерник  Александрович  Осян  (1998 г/р).

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  МО НКР.

Для  выяснения обстоятельств случившегося ведется следствие.

Минобороны  Арцаха разделяет горе и выражает соболезнование членам семьи погибшего, его родным и сослуживцам.



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