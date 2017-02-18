В Арцахе погиб срочный военнослужащий

18 февраля примерно в 11.45 часов, на оборонительной позиции в одной из воинских частей в южном направлении Армии обороны Арцаха, при невыясненных обстоятельствах в результате полученного смертельного пулевого ранения погиб срочный военнослужащий Лерник Александрович Осян (1998 г/р).

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МО НКР.

Для выяснения обстоятельств случившегося ведется следствие.

Минобороны Арцаха разделяет горе и выражает соболезнование членам семьи погибшего, его родным и сослуживцам.