Время в Ереване: 11:07:36,   18 Февраль

Пенс: Трамп верит, что США и Россия найдут новые точки соприкосновения


Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон и Москва могут найти новые точки соприкосновения. Как передает Арменпресс со ссылкой на Риа-новости,  заявил американский вице-президент Майкл Пенс.

"Как вы знаете, президент Трамп верит, что они могут быть найдены", - сказал Пенс, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации