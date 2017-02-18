Пенс: Трамп верит, что США и Россия найдут новые точки соприкосновения

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон и Москва могут найти новые точки соприкосновения. Как передает Арменпресс со ссылкой на Риа-новости, заявил американский вице-президент Майкл Пенс.

"Как вы знаете, президент Трамп верит, что они могут быть найдены", - сказал Пенс, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.