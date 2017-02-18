Пенс: США не позволят Ирану обладать ядерным оружием

Вашингтон сделает все возможное, чтобы Иран не завладел ядерным оружием. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"От лица президента Трампа я заявляю, что США сделают все необходимое, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие. Могу заверить в этом всех наших союзников, в особенности Израиль", - подчеркнул он.





