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Пенс: США не позволят Ирану обладать ядерным оружием


Вашингтон сделает все возможное, чтобы Иран не завладел ядерным оружием. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"От лица президента Трампа я заявляю, что США сделают все необходимое, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие. Могу заверить в этом всех наших союзников, в особенности Израиль", - подчеркнул он.





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