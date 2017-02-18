В Китае первый робот-патрульный заступил на службу на вокзале

На вокзале в китайской провинции Хэнань появился первый робот-патрульный, передает в субботу агентство China News Service.

Сообщается, что робот-полицейский заступил на дежурство в зале ожидания на вокзале для скоростных поездов города Чжэнчжоу еще накануне.

Робот может охранять территорию без помощи человека, сканировать и распознавать лица пассажиров. Он способен отвечать на вопросы пассажиров, сканировать уровень температуры и предупреждать об угрозе пожара.

Отмечается, что в течение недели робот будет работать в тестовом режиме, после чего будет постоянно дежурить по ночам.

На фотографиях, которые публикует агентство, видно, что черно-белый робот высотой меньше человеческого роста передвигается на колесах, а на его поверхности расположено множество сенсоров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

​В конце сентября 2016 года терминале 3 в аэропорту китайского города Шэньчжэнь на службу заступил робот-патрульный AnBot. Высота робота составляет 1,49 метра, вес - 78 килограммов, максимальная скорость - 18 километров в час. Робот оснащен четырьмя камерами высокого разрешения и способен распознавать лица пассажиров. Снимки лиц пассажиров затем могут передаваться службе безопасности аэропорта.