Welt сообщила о задержании своего корреспондента в Турции

Корреспондент немецкой газеты Welt задержан турецкой полицией по подозрению в участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, а также пропаганде терроризма. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, информация об этом появилась в пятницу, 17 февраля, на сайте издания.

По данным газеты, 43-летний репортер Дениз Юсел, имеющий гражданство Германии и Турции, был ранее объявлен в розыск в связи с освящением темы хакерских атак на электронную почту министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака. Как сообщает издание, 14 февраля он был допрошен в отделении полиции в Стамбуле. Правоохранительные органы также обыскали дом журналиста.

Агентство Associaed Press (AP) сообщает, что МИД Германии выразил надежду на рассмотрение дела "в соответствии с верховенством закона", а также на справедливое отношение с "соблюдением свободы прессы, гарантированной конституцией Турции". Главный редактор Welt отметил "отличную работу" своего журналиста и выразил уверенность в том, что "справедливое судебное разбирательство приведет к признанию невиновности" корреспондента.