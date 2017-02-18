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Эдвард Налбандян и Ламберто Заньер обсудили вопросы, касающиеся деятельности ереванского офиса ОБСЕ


Министр ИД Армении Эдвард Налбандян, находящийся в Мюнхене с рабочим визитом,  встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА.

В ходе  встречи Эдвард Налбандян и Ламберто Заньер обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности организации.

Собеседники в частности, обсудили вопросы, касающиеся деятельности ереванского офиса ОБСЕ.

Эдвард Налбандян представил генсеку ОБСЕ состоявшуюся накануне встречу с министром ИД Азербайджана и сопредседателями.  Обоюдно  отмечено, что чрезвычайно важно осуществить договоренности, достигнутые по карабахской  проблеме на форумах в Вене и Санкт-Петербурге



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