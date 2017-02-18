Эдвард Налбандян и Ламберто Заньер обсудили вопросы, касающиеся деятельности ереванского офиса ОБСЕ

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян, находящийся в Мюнхене с рабочим визитом, встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА.

В ходе встречи Эдвард Налбандян и Ламберто Заньер обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности организации.

Собеседники в частности, обсудили вопросы, касающиеся деятельности ереванского офиса ОБСЕ.

Эдвард Налбандян представил генсеку ОБСЕ состоявшуюся накануне встречу с министром ИД Азербайджана и сопредседателями. Обоюдно отмечено, что чрезвычайно важно осуществить договоренности, достигнутые по карабахской проблеме на форумах в Вене и Санкт-Петербурге