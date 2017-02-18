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Машалян раскрыл некоторые подробности телефонного разговора с католикосом Гарегином II


Председатель Духовного совета Армянской патриархии Стамбула, епископ Саак Машалян распространил заявление в связи с последним событием, в котором раскрыл некоторые подробности телефонного разговора с католикосом Гарегином II.

Как  передает Арменпресс, что католикос посчитал неприемлемым выбор местоблюстителя и вместе  с тем сохранение поста  патриаршего заместителя. “Вы хотите  опозорить нас перед другими церквями? Я знаю только местоблюстителя, если он будет избран, все остальные подадут в  отставку. Кроме того, это против  законов  церкви, чтобы при наличии двух епископов кто-то более низкого сана был избран местоблюстителем. Почему  вы пошли на этот шаг?”, - сказал католикос.  

Машалян ответил, что отец Арам не желает покидать этот пост и подать в  отставку. Он подчеркнул, что никто не  желает видеть Атешяна на этом посту. “Мы  думали, что избрав священника саном ниже, мы  обеспечим беспристрастность”, - сказал он католикосу.

Поняв ситуацию Католикос Всех Армян пригласил священников в Армению с целью найти решение.

Епископ Машалян отметил, что кроме  него и Атешяна в Армянской патриархии Стамбула есть и третье  лицо – предводитель ААЦ в Германии архиепископ Гарегин Бекчян. “Мы  его немного игнорировали, но он может в этом вопросе сыграть стержневую роль”, - сказал он, на что Гарегин II пригласил и Бекчяна.   

Машалян отметил, что на следующей  неделе они соберутся в Святом Эчмиадзине.



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