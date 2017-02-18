Машалян раскрыл некоторые подробности телефонного разговора с католикосом Гарегином II

Председатель Духовного совета Армянской патриархии Стамбула, епископ Саак Машалян распространил заявление в связи с последним событием, в котором раскрыл некоторые подробности телефонного разговора с католикосом Гарегином II.

Как передает Арменпресс, что католикос посчитал неприемлемым выбор местоблюстителя и вместе с тем сохранение поста патриаршего заместителя. “Вы хотите опозорить нас перед другими церквями? Я знаю только местоблюстителя, если он будет избран, все остальные подадут в отставку. Кроме того, это против законов церкви, чтобы при наличии двух епископов кто-то более низкого сана был избран местоблюстителем. Почему вы пошли на этот шаг?”, - сказал католикос.

Машалян ответил, что отец Арам не желает покидать этот пост и подать в отставку. Он подчеркнул, что никто не желает видеть Атешяна на этом посту. “Мы думали, что избрав священника саном ниже, мы обеспечим беспристрастность”, - сказал он католикосу.

Поняв ситуацию Католикос Всех Армян пригласил священников в Армению с целью найти решение.

Епископ Машалян отметил, что кроме него и Атешяна в Армянской патриархии Стамбула есть и третье лицо – предводитель ААЦ в Германии архиепископ Гарегин Бекчян. “Мы его немного игнорировали, но он может в этом вопросе сыграть стержневую роль”, - сказал он, на что Гарегин II пригласил и Бекчяна.

Машалян отметил, что на следующей неделе они соберутся в Святом Эчмиадзине.