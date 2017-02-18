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Меркель: ЕС должен укрепить зону евро и защитить валютный союз


ЕС должен укрепить зону евро и защитить валютный союз. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы должны укрепить нашу общую валюту", - сказала она, напомнив, что ЕС "уже переживал два финансовых кризиса".

"Когда мы принимали решение о введении общей валюты, мы не были готовы к разрешению кризисов, не разработали защитные механизмы", - отметила Меркель.





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