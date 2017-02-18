Как решит народ Арцаха, таким и будет будущее Арцаха – Серж Саргсян

Выступая 18 февраля на XI съезде Союза добровольцев Еркрапа президент РА, лидер РПА Серж Саргсян призвал членов СДЕ держать порох сухим, ибо борьба еще продолжается. Он подчеркнул, что сегодня кое-кто в Азербайджане ещё имеет надежды, что будто бы сосредоточенная на выборах Армения будет очень занята, а следовательно - уязвима. Исходя из этих тщетных надежд, противник, может быть, попробует также прибегнуть к новым провокациям.

“Пуская на ветер громадные суммы, официальный Баку - любитель пустых и имеющих недельную жизнь "пиар" акций, недавно назвал вопрос Арцаха "внутренней" проблемой Азербайджана. К сожалению, у людей короткая память. Именно этот образ мышления, не имеющих никакой юридической и нравственной основы, в своё время привёл к обострению противостояния и к войне, ставшей причиной многочисленных неуместных жертв и страданий в первую очередь для азербайджанского народа.

Многие из вас помнят, что в начале 90-х годов, когда каждую неделю в Азербайджане менялся министр обороны, каждый из них считал своим долгом выступить и сказать, что через неделю, через несколько дней он будет пить чай в Степанакерте. Но, как показала история, как вашими усилиями, так и усилиями героических сынов нашего народа так вышло, что они не только не выпили чаю в Степанакерте, но и лишились возможности пить чай в Агдаме, Физули, Джабраиле, Кубатлы, Карвачаре и других местах”, - сказал президент, подчеркнув, что мы Азербайджану не желаем страданий, однако и никому не позволим жаждать страданий нашего народа.

По словам Сержа Саргсяна, проблема Арцаха - это дело армянского народа, суд армянства: как решит народ Арцаха, именно так и будет будущее Арцаха. “А мы все, как присутствующие здесь, так и те, кто находятся вне этого зала, горой стоим за наших арцахских сестёр и братьев”, - сказал глава государства.