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В Мюнхене Виген Саркисян встретился с министрами обороны Польши, Чехии, Ливана, Литвы


В рамках Мюнхенской конференции по безопасности  министр обороны 17 февраля Виген Саркисян провел ряд двусторонних встреч.  

В частности, на встрече  с главой и основателем компании “Лаборатории Касперского” Евгением Касперским обсуждались вопросы  сотрудничества оборонного ведомства  Армении компанией, обладающей  громадным опытом в области IT-безопасности. Виген Саркисян и Евгений Касперский выразили уверенность, что сотрудничество в  такой важной области будет иметь положительные результаты, особенно с  учетом высокого профессионального потенциала Армении в  IT-сфере и огромный опыт компании “Лаборатории Касперского”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, Виген Саркисян провел встречу  с министром нацобороны Литвы Раймундасом Кароблисом. Обсуждался ряд вопросов, в том числе  и перспективы  армяно-литовского сотрудничества в области обороны. Стороны  отметили наличие большого  ресурса для  расширения  отношений – как двусторонних, так и в  формате  Армения-Евросоюз.

Чуть позже состоялась встреча Вигена  Саркисяна с министром национальной обороны Польши Антони Мачиеревичем. Подчеркнув теплые отношения  между двумя  странами и народами, главы  оборонных ведомств  Армении и Польши выразили уверенность, что для  углубления отношений  в оборонной  сфере есть большой  ресурс. Виген Саркисян и  Антони Мачиеревич обсудили сегодняшние глобальные вызовы, подчеркнув, что для  успешного противостояния  им необходимо объединение  усилий. В качестве  прекрасного примера было отмечено армяно-польское  взаимодействие  в миротворческой  деятельности в  разных странах.  

Состоялась также встреча Вигена  Саркисяна с министром обороны Чехии Мартином Стропницки. Министры  обсудили перспективы  армяно-чешского сотрудничества в оборонной  сфере. Стороны подчеркнули, что несмотря  на  то, что Армения  и Чехия входят в  разные военно-политические  блоки, это не  обстоятельство не  может препятствием для  углубления взаимоотношений, тем более что грозящие  миру  вызовы  обязывают к  активному  сотрудничеству в оборонных вопросах.  

17 февраля  состоялась встреча Вигена  Саркисяна с министром обороны Ливана Якубом Сарафом. Особо подчеркнув роль армянской  диаспоры  Ливана в политической, экономической  и культурной жизни страны – в том числе  и в оборонной  сфере, Сараф отметил, что это весьма важное  обстоятельство для  расширения армяно-ливанских отношений, в том числе  и в  области обороны. Собеседники сошлись во мнении, что события  в  регионе чреваты большой  опасностью, для  нейтрализации которой необходимо тесное  сотрудничество. Виген Саркисян и Якуб Сараф выразили готовность к активизации усилий, направленных на углубление армяно-ливанских отношений  в  оборонной  сфере.

 



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