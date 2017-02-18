В Мюнхене Виген Саркисян встретился с министрами обороны Польши, Чехии, Ливана, Литвы

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны 17 февраля Виген Саркисян провел ряд двусторонних встреч.

В частности, на встрече с главой и основателем компании “Лаборатории Касперского” Евгением Касперским обсуждались вопросы сотрудничества оборонного ведомства Армении компанией, обладающей громадным опытом в области IT-безопасности. Виген Саркисян и Евгений Касперский выразили уверенность, что сотрудничество в такой важной области будет иметь положительные результаты, особенно с учетом высокого профессионального потенциала Армении в IT-сфере и огромный опыт компании “Лаборатории Касперского”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, Виген Саркисян провел встречу с министром нацобороны Литвы Раймундасом Кароблисом. Обсуждался ряд вопросов, в том числе и перспективы армяно-литовского сотрудничества в области обороны. Стороны отметили наличие большого ресурса для расширения отношений – как двусторонних, так и в формате Армения-Евросоюз.

Чуть позже состоялась встреча Вигена Саркисяна с министром национальной обороны Польши Антони Мачиеревичем. Подчеркнув теплые отношения между двумя странами и народами, главы оборонных ведомств Армении и Польши выразили уверенность, что для углубления отношений в оборонной сфере есть большой ресурс. Виген Саркисян и Антони Мачиеревич обсудили сегодняшние глобальные вызовы, подчеркнув, что для успешного противостояния им необходимо объединение усилий. В качестве прекрасного примера было отмечено армяно-польское взаимодействие в миротворческой деятельности в разных странах.

Состоялась также встреча Вигена Саркисяна с министром обороны Чехии Мартином Стропницки. Министры обсудили перспективы армяно-чешского сотрудничества в оборонной сфере. Стороны подчеркнули, что несмотря на то, что Армения и Чехия входят в разные военно-политические блоки, это не обстоятельство не может препятствием для углубления взаимоотношений, тем более что грозящие миру вызовы обязывают к активному сотрудничеству в оборонных вопросах.

17 февраля состоялась встреча Вигена Саркисяна с министром обороны Ливана Якубом Сарафом. Особо подчеркнув роль армянской диаспоры Ливана в политической, экономической и культурной жизни страны – в том числе и в оборонной сфере, Сараф отметил, что это весьма важное обстоятельство для расширения армяно-ливанских отношений, в том числе и в области обороны. Собеседники сошлись во мнении, что события в регионе чреваты большой опасностью, для нейтрализации которой необходимо тесное сотрудничество. Виген Саркисян и Якуб Сараф выразили готовность к активизации усилий, направленных на углубление армяно-ливанских отношений в оборонной сфере.