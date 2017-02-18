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Эдвард Налбандян встретился с госминистром Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки


Министр ИД Армении Эдвард Налбандян, находящийся в Мюнхене с рабочим визитом,  17 февраля встретился с  госминистром Соединенного Королевства по вопросам Европы  и Америки Аланом Дунканом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Эдвард Налбандян и Алан Дункан обсудили широкий  спектр вопросов двусторонних отношений, отметив важность организации взаимных визитов и проведения регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами.

Эдвард Налбандян представил  Алану Дункану ситуацию, сложившуюся в результате развязанной  Азербайджаном широкомасштабных военных действий против  Арцаха в апреле  прошлого года, нанесенный  ущерб переговорному  процессу  по урегулированию карабахской  проблемы, а также усилия, прилагаемые Арменией  и Минской  группой ОБСЕ по продвижению решения вопроса.

 



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