Эдвард Налбандян встретился с госминистром Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян, находящийся в Мюнхене с рабочим визитом, 17 февраля встретился с госминистром Соединенного Королевства по вопросам Европы и Америки Аланом Дунканом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Эдвард Налбандян и Алан Дункан обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, отметив важность организации взаимных визитов и проведения регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами.

Эдвард Налбандян представил Алану Дункану ситуацию, сложившуюся в результате развязанной Азербайджаном широкомасштабных военных действий против Арцаха в апреле прошлого года, нанесенный ущерб переговорному процессу по урегулированию карабахской проблемы, а также усилия, прилагаемые Арменией и Минской группой ОБСЕ по продвижению решения вопроса.