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Эдвард Налбандян и генсек ЛАГ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке


Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 17 февраля в Мюнхене встретился с  генеральным  секретарем Лиги арабских государств  Ахмедом Абул Гейтом.

В ходе  беседы стороны обсудили вопросы  сотрудничества Армении и ЛАГ. Обоюдно был отмечен традиционно теплый и дружеский  характер армяно-арабских отношений. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Эдвард Налбандян и  Ахмед Абул Гейт обменялись мнениями по вопросам, касающимся событий на  Ближнем Востоке, усилий по урегулированию сирийского кризиса, борьбы  международной  общественности с терроризмом.

Глава МИД РА  и генсек ЛАГ обсудили и другие  актуальные вопросы  международного значения.

 



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