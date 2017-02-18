Эдвард Налбандян и генсек ЛАГ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр ИД Армении Эдвард Налбандян 17 февраля в Мюнхене встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абул Гейтом.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества Армении и ЛАГ. Обоюдно был отмечен традиционно теплый и дружеский характер армяно-арабских отношений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Эдвард Налбандян и Ахмед Абул Гейт обменялись мнениями по вопросам, касающимся событий на Ближнем Востоке, усилий по урегулированию сирийского кризиса, борьбы международной общественности с терроризмом.

Глава МИД РА и генсек ЛАГ обсудили и другие актуальные вопросы международного значения.