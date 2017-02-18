Время в Ереване: 11:07:36,   18 Февраль

Из Африки к Армении приближаются теплые воздушные потоки


Начальник  Гидрометслубы МЧС РА Гагик  Суренян сообщает, что весна очень скоро возвестит о себе. “По предварительным прогнозам, из районов Африки к Армении приближаются теплые  воздушные потоки. Мы  уточняем сроки их проникновения  на нашу территорию и градус повышения  температуры, о чем сообщим дополнительно”, - как передает Арменпресс, сообщил Гагик  Суренян.

Прошлой  ночью в Армении наблюдался чрезвычайно низкий температурный  фон. Температура  воздуха была  ниже климатической  нормы на 10-15 градусов. В отдельных районах она опустилась до -30 градусов.

 



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