Из Африки к Армении приближаются теплые воздушные потоки

Начальник Гидрометслубы МЧС РА Гагик Суренян сообщает, что весна очень скоро возвестит о себе. “По предварительным прогнозам, из районов Африки к Армении приближаются теплые воздушные потоки. Мы уточняем сроки их проникновения на нашу территорию и градус повышения температуры, о чем сообщим дополнительно”, - как передает Арменпресс, сообщил Гагик Суренян.

Прошлой ночью в Армении наблюдался чрезвычайно низкий температурный фон. Температура воздуха была ниже климатической нормы на 10-15 градусов. В отдельных районах она опустилась до -30 градусов.