Нетаньяху пригласил Трампа в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Дональда Трампа нанести визит в Израиль.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, отвечая на вопрос ведущей телеканала MSNBC, пригласил ли он Трампа в Израиль, Нетаньяху ответил: "Да, я сделал это. Я уверен, что он приедет". Однако израильский премьер не назвал дату визита американского президента.

Премьер также рассказал о своем визите в Вашингтон несколькими днями ранее и о встрече с Трампом. "У нас была весьма, весьма теплая встреча с президентом Трампом. Я считаю его хорошим другом Израиля", - сообщил он.