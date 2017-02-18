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В Гегаркуникской области зарегистрировано землетрясение силой 3-4 балла


Сейсмологическая сеть Сейсмослужбы МЧС РА 18 февраля в 27 км к востоку от города Севан зарегистрировала землетрясение магнитудой 2.8 и глубиной очага 10 км.

Как передает Арменпресс, сила подземных толчков составила 3-4 балла.

В селе Ваан Гегаркуникской области  зарегистрировано землетрясение силой 2-3  балла.



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