В Гегаркуникской области зарегистрировано землетрясение силой 3-4 балла
Сейсмологическая сеть Сейсмослужбы МЧС РА 18 февраля в 27 км к востоку от города Севан зарегистрировала землетрясение магнитудой 2.8 и глубиной очага 10 км.
Как передает Арменпресс, сила подземных толчков составила 3-4 балла.
В селе Ваан Гегаркуникской области зарегистрировано землетрясение силой 2-3 балла.
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