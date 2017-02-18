Телефон Гитлера выставлен на аукцион в Мэриленде

Личный красный телефон, принадлежавший Адольфу Гитлеру, уйдет с молотка в американском штате Мэриленд, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как ожидается, стартовая цена лота будет установлена на уровне $100 тысяч и может достигнуть $300 тысяч. Аукционный дом подчеркивает, что в ближайшие выходные начнет принимать ставки от потенциальных покупателей. Изначально телефон был найден советскими солдатами в бункере Гитлера. На нем изображена свастика, а также сделана гравировка с именем нацистского лидера.

Руководство аукционного дома выразило надежду на то, что телефон будет впоследствии передан новым владельцем в собственность одного из музеев.