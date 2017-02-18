Одежда, спальные мешки, питание – Армения отправила в Сирию партию гуманитарного груза

Армения отправила в Сирию очередную партию гуманитарного груза. Самолет, груженный одеждой, спальными мешками, продуктами и медикаментами совершил посадку на авиабазе Хмеймим в Латакии.

В беседе с журналистами министр ЧС РА Давид Тоноян отметил, что в Сирию доставлено 20 т груза. “Груз будет доставлен на российскую авиабазу в Латакии, а оттуда на грузовиках в Алеппо – в сопровождении конвоя российских военнослужащих”, - как передает Арменпресс, сказал министр.

Фото: Мхитара Хачатряна

При содействии армянской общины часть груза будет распределена и между сирийцами. “Преобладает одежда и спальные мешки”, - завершил министр.

Министр диаспоры РА Грануш Акопян сообщила журналистам, что за последние 4 месяца в результате сотрудничества Армении и России и под патронатом президента РА в Сирию отправлено 4 грузовых самолета.

“Здесь моральная составляющая важнее, чем материальная. Наши соотечественники там чувствуют радость и уверенность, что родина с ними. В эти годы там постоянно действовала структура скорой помощи под руководством наших духовных епархий, они не только принимали и распределяли грузы, но и в организованном порядке решали проблемы в других районах Сирии”, - сказала Грануш Акопян.

Она сообщила также, что краснодарская армянская община отправила в Алеппо муку, а там армяне в своих пекарнях пекли армянский хлеб и раздавали сирийцам. “То есть мы и таким способом делимся с дружеским сирийским народом своим теплом и помощью. Желаю им терпения и скорейшего установления мира”, - завершила министр.

До этого партия гумпомощи была направлена из Армении в Сирию 14 февраля. В основном это были продукты и предметы первой необходимости.