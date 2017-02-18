Время в Ереване: 11:07:36,   18 Февраль

Одежда, спальные мешки, питание – Армения отправила в Сирию партию гуманитарного груза


Армения  отправила в Сирию очередную  партию гуманитарного  груза. Самолет, груженный одеждой, спальными мешками, продуктами и медикаментами совершил посадку на авиабазе Хмеймим в Латакии. 

В беседе с журналистами министр ЧС РА Давид Тоноян отметил, что в Сирию доставлено 20 т груза. “Груз будет доставлен на российскую авиабазу в  Латакии, а оттуда на грузовиках в Алеппо – в сопровождении конвоя  российских военнослужащих”, - как  передает Арменпресс, сказал министр.

Фото: Мхитара Хачатряна

При содействии армянской  общины  часть груза будет распределена и между  сирийцами. “Преобладает одежда и спальные  мешки”, - завершил министр.

Министр диаспоры  РА Грануш Акопян сообщила журналистам, что за последние  4 месяца в результате  сотрудничества  Армении и России и под патронатом президента  РА  в  Сирию отправлено 4 грузовых самолета.

“Здесь моральная составляющая важнее, чем материальная. Наши соотечественники там чувствуют радость и уверенность, что родина с ними. В эти годы  там постоянно действовала структура скорой  помощи под руководством наших духовных епархий, они не  только принимали и распределяли  грузы, но и в организованном порядке решали проблемы в других районах Сирии”, - сказала Грануш Акопян.

Она сообщила также, что краснодарская армянская община отправила в  Алеппо муку, а там армяне  в своих пекарнях пекли армянский  хлеб и раздавали сирийцам. “То есть мы  и таким способом делимся с дружеским сирийским народом своим теплом и помощью.  Желаю им терпения  и скорейшего установления  мира”, - завершила министр.

До этого партия  гумпомощи была направлена из Армении в  Сирию 14 февраля. В основном это были продукты  и предметы  первой  необходимости.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации