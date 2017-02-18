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В восточном направлении линии соприкосновения Азербайджан применил 60- миллиметровый миномет


На  линии соприкосновения  карабахских и азербайджанских противоборствующих сил Азербайджан нарушил режим прекращения огня  64  раза.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МО НКР.

В сообщении МО НКР говорится: “В ночь на 18 февраля  на линии соприкосновения  противник  нарушил режим прекращения огня 64  раза из стрелковых орудий разного калибра, в том числе снайперского оружия. В  сторону армянских позиций произведено около 600 выстрелов. В восточном направлении линии соприкосновения Азербайджан применил 60-миллиметровый   миномет /3 сн./

Передовые  силы  Армии обороны  НКР владеют оперативно-тактической  ситуацией и  продолжают осуществлять надежную защиту боевых позиций”.

 



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