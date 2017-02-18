На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил Азербайджан нарушил режим прекращения огня 64 раза.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе МО НКР.

В сообщении МО НКР говорится: “В ночь на 18 февраля на линии соприкосновения противник нарушил режим прекращения огня 64 раза из стрелковых орудий разного калибра, в том числе снайперского оружия. В сторону армянских позиций произведено около 600 выстрелов. В восточном направлении линии соприкосновения Азербайджан применил 60-миллиметровый миномет /3 сн./

Передовые силы Армии обороны НКР владеют оперативно-тактической ситуацией и продолжают осуществлять надежную защиту боевых позиций”.