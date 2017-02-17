Налбандян и де Мистура обсудили вопросы урегулирования сирийского конфликта

Находящийся в Мюнхене с целью участия в международной конференции по безопасности, глава МИД РА Эдвард Налбандян 17 февраля встретился со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стефаном де Мистурой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Эдвард Налбандян и Стефан де Мистура обсудили вопросы, связанные с урегулированием сирийского конфликта. Спецпредставитель генсека ООН подробно представил последние события и перспективы переговорного процесса.

Стефан де Мистура выразил удовлетворение тем, что Армения в меру своих возможностей регулярно предоставляет помощь сирийскому народу и принимает большое количество беженцев.