Время в Ереване: 11:07:36,   17 Февраль

Налбандян и де Мистура обсудили вопросы урегулирования сирийского конфликта


Находящийся в Мюнхене с целью участия в международной  конференции по безопасности, глава МИД РА Эдвард Налбандян 17 февраля встретился со спецпредставителем генсека ООН  по Сирии Стефаном де  Мистурой. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Эдвард Налбандян и Стефан де  Мистура обсудили вопросы, связанные с  урегулированием сирийского конфликта. Спецпредставитель генсека ООН  подробно представил последние  события и перспективы переговорного процесса.

Стефан де  Мистура выразил удовлетворение тем, что Армения в  меру  своих возможностей регулярно предоставляет помощь сирийскому  народу и принимает большое  количество беженцев.

 



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