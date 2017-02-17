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Тюрколог не видит перспектив в урегулировании армяно-турецких отношений


Тюрколог  Ануш Ованисян считает нереалистичными разговоры о перспективах в  урегулировании армяно-турецких отношений. “И тем не  менее, диалог передовой  интеллигенции двух народов  считаю необходимым, поскольку  в  противном случае преграда в отношениях увеличится”, - как  передает Арменпресс, отметила Ованисян.

Исходя  из геополитических событий у общественности  Турции другие  первоочередные задачи, поэтому, считает тюрколог, в  ближайшее время предпосылок для  возобновления диалога не  предвидится.

“Первый опыт 2008 года  провалился, но разочаровываться не стоит, наоборот – надо предпринимать шаг для  устранения преград”, - сказала она.  

В 2008г. по инициативе  президента  Сержа Саргсяна начался новый этап в  урегулировании армяно-турецких отношений, в результате  чего 10 октября 2009г. в Цюрихе министры  ИД Армении и Турции подписали протоколы “Об установлении дипломатических отношений  между  Республикой  Армения  и Турецкой  республикой” и “О развитии отношений  между  Республикой  Армения  и Турецкой  республикой”.

После  подписания  протоколов  Турция  резко изменила позицию, отказавшись от выполнения  достигнутых соглашений в “разумные сроки” и без предусловий и обусловив ратификацию Цюрихских протоколов в Меджлисе урегулированием карабахской  проблемы.

Учитывая создавшееся положение, а также совместное  заявление политического совета  правящей коалиции РА,  22 апреля 2010г. процесс ратификации протоколов  был приостановлен указом президента  РА.   А 16 апреля 2015г. указом президента  РА  армяно-турецкие  протоколы  были отозваны из Национального собрания  РА.



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