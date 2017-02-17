Тюрколог не видит перспектив в урегулировании армяно-турецких отношений

Тюрколог Ануш Ованисян считает нереалистичными разговоры о перспективах в урегулировании армяно-турецких отношений. “И тем не менее, диалог передовой интеллигенции двух народов считаю необходимым, поскольку в противном случае преграда в отношениях увеличится”, - как передает Арменпресс, отметила Ованисян.

Исходя из геополитических событий у общественности Турции другие первоочередные задачи, поэтому, считает тюрколог, в ближайшее время предпосылок для возобновления диалога не предвидится.

“Первый опыт 2008 года провалился, но разочаровываться не стоит, наоборот – надо предпринимать шаг для устранения преград”, - сказала она.

В 2008г. по инициативе президента Сержа Саргсяна начался новый этап в урегулировании армяно-турецких отношений, в результате чего 10 октября 2009г. в Цюрихе министры ИД Армении и Турции подписали протоколы “Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Турецкой республикой” и “О развитии отношений между Республикой Армения и Турецкой республикой”.

После подписания протоколов Турция резко изменила позицию, отказавшись от выполнения достигнутых соглашений в “разумные сроки” и без предусловий и обусловив ратификацию Цюрихских протоколов в Меджлисе урегулированием карабахской проблемы.

Учитывая создавшееся положение, а также совместное заявление политического совета правящей коалиции РА, 22 апреля 2010г. процесс ратификации протоколов был приостановлен указом президента РА. А 16 апреля 2015г. указом президента РА армяно-турецкие протоколы были отозваны из Национального собрания РА.